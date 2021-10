महेंद्र सिंह धोनी ने 5 साल पहले कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार की भविष्यवाणी! पुराना वीडियो वायरल

नई दिल्ली. टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ करारी हार के बाद टीम इंडिया (India Vs Pakistan) के फैंस बेहद निराश हैं. खास कर जिस अंदाज़ में पाकिस्तान को इस मैच में जीत मिली उससे लोगों की नारज़गी भी बढ़ गई है. भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और टीम के मौजूदा मेंटॉर महेंद्र सिंह धोनी (Ms Dhoni) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. 5 साल पुराने इस वीडियो में धोनी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि आज न कल टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में न हारने का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा.

सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो कई लोग शेयर कर रहे हैं. धोनी 2016 टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, ‘अगर आपको इस पर गर्व है कि हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 11-0 से आगे हैं, तो ये भी एक सच्चाई होगी कि हम आज न कर जरूर हारेंगे. चाहे आज हारे, 10 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमेशा जीतते रहेंगे.’

