ICC T20 World Cup: शोएब अख्तर और टीवी एंकर की छुट्टी, लाइव शो में झगड़े के बाद PTV ने लिया एक्शन

नई दिल्ली. मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान (Pakistan) की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. लेकिन मैदान के बाहर घमासान मचा है. पिछले दिनों लाइव टीवी टीवी शो में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) और एंकर नौमान नियाज के बीच झगड़े के बाद सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने बड़ा एक्शन लिया है. चैनल ने दोनों को फिलहाल जांच पूरी होने तक ऑफ एयर करने का फैसला किया है. यानी ये दोनों फिलहाल पीटीवी के किसी भी शो में नहीं दिखेंगे. वैसे भी शोएब अख्तर ने अपनी बेइज्जती के बाद पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

जीओ टीवी के मुताबिक पीटीवी की तरफ से इसको लेकर एक बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि न तो अख्तर और ही न नौमान नियाज जांच पूरी होने तक पीटीवी के शो में भाग ले पाएंगे. कहा जा रहा है कि जांच कमेटी ने इन दोनों को फिलहाल हटाने की सिफारिश की है. कहा जा रहा है कि जांच कमेटी की बैठक में इमरान खान के मंत्री भी मौजूद थे.

शोएब नहीं पहुंचे कमेटी के सामने

जांच कमेटी ने नौमान नियाज को पूछताछ के लिए बुलाया था. कमेटी ने शोएब अख्तर को भी हाज़िर होने के लिए था. लेकिन उन्होंने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया था कि कमेटी को उन्हें बुलाने के बजाय वीडियो देखना चाहिए. बता दें कि इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद शोएब ने तुरंत शो छोड़ने का फैसला किया था.

Dr Nauman Niaz and Shoaib Akhtar had a harsh exchange of words during live PTV transmission. pic.twitter.com/nE0OhhtjIm

— Kamran Malik (@Kamran_KIMS) October 26, 2021