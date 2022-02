U19 World Cup: ICC का ट्वीट- Good Morning India, आगे कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर चौड़ी हो जाएगी छाती

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup 2022) जीतकर इतिहास रच दिया है. वह दुनिया की ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप के पांच खिताब जीते हैं. टीम इंडिया की इस कामयाबी ने अपने प्रशंसकों की छाती चौड़ी कर दी है. रात से ही बधाईयों का तांता लग गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ आज वनडे मुकाबले में उतरने जा रहे मौजूदा क्रिकेटरों से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक युवा खिलाड़ियों पर प्यार बरसा रहे हैं. क्रिकेट की शीर्ष संस्था आईसीसी (ICC) ने भारत को इस जीत पर बधाई दी है.

भारत ने यश धुल की कप्तानी में जब अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup 2022) की ट्रॉफी पर कब्जा किया, तब देश में ज्यादातर लोग सो रहे थे. भारत ने यह खिताब शनिवार-रविवार की दरमियानी रात में करीब 1.34 बजे जीता. सुबह होते ही सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को मिल रही बधाईयों का अंबार लग गया. आईसीसी ने भी ट्वीट कर कहा, गुड मॉर्निंग इंडिया, अब आप अंडर19 वर्ल्ड कप चैंपियन हैं. (Good Morning, India. You are U19CWC champions.) आईसीसी ने यह ट्वीट भारतीय समयानुसार ठीक सुबह 8 बजे किया है.

ICC का ट्वीट- Good Morning India…

पूर्व क्रिकेटर और लोकप्रिय कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी लगभग इसी वक्त जूनियर टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘पांच का पंच. वेलडन अंडर19 भारतीय टीम, आपने बेहद दमदार तरीके से खिताब जीता. पांचवां टाइटल. अब आप दुनिया की सबसे कामयाब टीम हैं. यह आपके क्रिकेट करियर की शुरुआत है. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लंबे समय तक खेलें.’

यश धुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup 2022) का खिताब अपने नाम किया है. भारत ने राज बावा और रवि कुमार की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पहले इंग्लैंड को 189 रन पर ढेर किया. इसके बाद बल्लेबाजों की बारी आई. शेख रशीद और निशांत सिंधू ने फिफ्टी लगाकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की. भारत ने 14 गेंद बाकी रहते ही यह मैच जीत लिया.

