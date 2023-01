नई दिल्‍ली. इस दिनों साउथ अफ्रीका में महिला अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2023 खेला जा रहा है. यह पहला मौका है जब आईसीसी महिला क्रिकेट में अंडर-19 विश्‍व कप करा रही है. ऐसे में कम उम्र लड़कियों का जलवा क्रिकेट के मैदान पर जारी है. भारत की अंडर-19 महिला टीम ने रविवार को खेले गए सुपर सिक्‍स मुकाबले में श्रीलंकाई टीम पर सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय जूनियर महिला टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत पाई तो इसका श्रेय पूरी तरह से 16 साल की गेंदबाज पारशवी चोपड़ा को जाता है.

पारशवी की हैरतअंगेज गेंदबाजी

पारशवी ने अपने चार ओवरों महज पांच रन दिए और चार विकेट भी निकाले. महज 1.20 की इकनॉमी से रन खर्च करने वाली पारशवी ने इस दौरान एक ओवर मेडन भी डाला. अपनी शानदार फिरकी के दम पर पारशवी ने श्रीलंकाई बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. सोशल मीडिया पर मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पारशवी ने श्रीलंका की कप्‍तान विश्‍मी गुणारत्‍ने को बोल्‍ड कर दिया. श्रीलंकाई कप्‍तान आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रही थी लेकिन गेंद उनके पीछे से विकेट में जा घुसी.

आईपीएल में होगी नोटों की बारिश

बीसीसीआई पहले ही इस साल मार्च में महिला आईपीएल का आयोजन करने की तैयारी में जुटी है. टीमों के मालिक तय करने की प्रक्रिया जारी है. जल्‍द ही महिला क्रिकेटर्स पर भी बड़ी-बड़ी बोली लगने वाली है. ऐसे में जहां एक और स्‍मृति मंधाना, रीचा घोष जैसी महिला क्रिकेटर्स पर फ्रेंचाइजी खूब पैसा खर्च करेंगी वहीं, पारशवी जैसी युवा गेंदबाज पर भी दांव लगने तय है. इतनी कम उम्र में शानदार गेंदबाजी के चलते सभी फ्रेंचाइजी की उनपर नजर रहेगी.

What a googly by Parshavi Chopra. Loving watching these young women. @BCCIWomen #U19T20WorldCup pic.twitter.com/CGyFwpjBXs

— Rachana Ramchand (@thethingygirl) January 22, 2023