पाकिस्तान में 29 साल बाद होगा ICC का बड़ा इवेंट, मिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने का अधिकार

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2024 से 2031 तक होने वाले आठ पुरुषों के टूर्नामेंटों की लिस्ट और आयोजकों के नाम जारी कर दिए हैं. 17 सदस्य देशों ने 2024 से 2031 तक होने वाले आठ पुरुषों के सफेद गेंद वाले आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी. इसमें पाकिस्तान (Pakistan) को भी इस बार एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी का अधिकार मिल गया है. 2024 से 2031 के बीच आईसीसी के दो वनडे वर्ल्ड कप, 4 टी20 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी हैं. इनमें से पाकिस्तान को 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) की मेजबानी का अधिकार मिल गया है.

दरअसल, यह पाकिस्तान के लिए खास मौका है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1996 के विश्व कप के फाइनल के बाद से किसी आईसीसी इवेंट के आयोजन की मेजबानी नहीं की हैं. सुरक्षा चिंताओं ने पाकिस्तान में एक दशक से अधिक समय से खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मात्रा को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है. देश को मूल रूप से 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, लेकिन इसे दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया. फिर लाहौर में श्रीलंका की टीम बस पर 2009 के हमलों के बाद पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी नहीं मिली.

BREAKING: भारत को आईसीसी ने दी 3 बड़े आयोजन की जिम्मेदारी, पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी

पाकिस्तान को 2011 के वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से मिली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से 2011 का वर्ल्ड कप सिर्फ भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से खेला गया. 2015-2023 चक्र में किसी भी विश्व आयोजन की मेजबानी या सह-मेजबानी करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान को अब 2024-2031 चक्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन का अधिकार मिल गया है.

PCB Chairman Ramiz Raja: “I am pleased no-end with the ICC’s decision to select Pakistan as a host nation for one of their elite tournaments.”

More details ➡️ https://t.co/UA20KSqzCz pic.twitter.com/ZBeqN6TwEN

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 16, 2021