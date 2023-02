VIDEO: भारत ने पहले पाकिस्तान को दिया दर्द, फिर गले लगाकर दी खुशी, वीडियो देखकर करेंगे सलाम

नई दिल्ली. भारतीय महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया है. हरनमप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुआई में भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से हराया. वर्ल्ड कप में (Womens T20 World Cup) भारत ने 5वीं बार पाकिस्तान को पटकनी दी. मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) दोनों ही टीम के खिलाडियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है. कप्तान हरमनप्रीत ने उन्हें खास गिफ्ट भी दिया. मैच की बात करें तो, जेमिमा रोड्रिग्ज (Jemimah Rodrigues) ने नाबाद अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द मैच रहीं.

वीडियो में दिख रहा है कि भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी एक-दूसरे से खुलकर बातें कर रही हैं और वे हंस भी रही हैं. चोट के कारण मैच में स्मृति मंधाना नहीं उतरी थीं, वे भी खूब हंसी-मजाक करती हुई दिखा रही हैं. हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार को जर्सी भी दी. मालूम हाे कि मैच में पाकिस्तान की टीम ने भी जोरदार संघर्ष दिखाया.

Players’ interactions after the #INDvPAK match at Newlands 🇵🇰🇮🇳#BackOurGirls | #T20WorldCup pic.twitter.com/Yc4YcKxV2v

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 13, 2023