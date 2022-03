नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जा रहे आईसीसी वीमंस वर्ल्‍ड कप 2022 के मुकाबले में मिताली राज ने टॉस जीता और मेजबान न्‍यूजीलैंड को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया. मिताली राज (Mithali Raj) की अगुआई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) पर बड़ी जीत दर्ज करके वर्ल्‍ड कप में शानदार आगाज किया. टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में अब टीम इंडिया का सामना न्‍यूजीलैंड से है. न्‍यूजीलैंड का आगाज टूर्नामेंट में उम्‍मीदों के मुताबिक नहीं हुआ. मेजबान को टूर्नामेंट को पहले मुकाबले में वेस्‍टइंडीज के हाथों 3 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

वहीं न्‍यूजीलैंड ने अपने दूसरे मुकाबले में बांग्‍लादेश पर 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया ने अभी एक मुकाबला खेला है और एक जीत के साथ वह पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि न्‍यूजीलैंड 2 ने मुकाबले खेल लिए हैं. एक में हार और एक में जीत के साथ न्‍यूजीलैंड की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर है.

मिताली की सेना का रन रेट काफी अच्‍छा है. भारत से आगे ऑस्‍ट्रेलिया और वेस्‍टइंडीज की टीम है. अगर टीम इंडिया आज के मुकाबले में जीत दर्ज कर लेती है तो वह पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी. वर्ल्‍ड कप में जब पिछली बार भारत और न्‍यूजीलैंड की टीम आमने सामने हुई थी तो टीम इंडिया ने 186 रन से बाजी मारी थी. उस मैच में मिताली ने 109 रन की लाजवाब पारी खेली थी.

भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच आईसीसी वीमंस वर्ल्‍ड कप का मैच कब खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वीमंस वर्ल्‍ड कप में मैच गुरुवार (10 मार्च ) को खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच वीमंस वर्ल्‍ड कप का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने बजे से मुकाबला खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6: 30 बजे से खेला जाएगा. टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वीमंस वर्ल्‍ड कप के मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखें?‍

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट News18 Hindi को फॉलो कर सकते हैं.