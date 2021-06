WTC Final 2021 में गेंदबाजी करेंगे विराट कोहली! BCCI ने वीडियो शेयर करके किया इशारा

नई दिल्‍ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में टीम इंडिया (Team India) 18 से 22 जून के बीच न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) का खिताबी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया इस ऐतिहासिक फाइनल के लिए कड़ी मेहनत रही है. भारतीय खिलाड़ी इंट्रा स्‍क्‍वॉड अभ्‍यास मैच में अपनी बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी को धार दे रहे हैं, मगर इस अभ्‍यास मैच में विराट कोहली गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए.



जिसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि भारतीय कप्‍तान ऐतिहासिक फाइनल में गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे. अभ्‍यास मैच में कप्‍तान बनाम कप्‍तान में कोहली ने केएल राहुल को इनस्विंग डिलीवरी की. जिसका वीडियो शेयर करते हुए बीसीसीआई ने फैंस से पूछा कि आगे क्‍या हुआ होगा. बीसीसीआई ने स्‍ट्रेट ड्राइव, डिफेंस और एलबीडब्‍ल्‍यू तीन विकल्‍प भी दिए.



Captain vs Captain at the intra-squad match simulation.