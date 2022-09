IND v PAK सीरीज पर ECB के बाद आइसलैंड क्रिकेट का आया मजेदार बयान, टेस्ट कराने का दिया ऑफर

नई दिल्ली. पिछले कई वर्षों से राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो पा रही है. दोनों टीमें केवल महाद्वीपीय (एशिया कप) और वैश्विक (आईसीसी) टूर्नामेंट में ही आमने-सामने हो पा रही हैं. हाल ही में एशिया कप में दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी. इस दौरान दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले को देखने के लिए मैदान तक पहुंचे थे. जो फैंस मैदान तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने घर पर ही टीवी के सामने इन मुकाबलों का आनंद लिया.

भारत-पाक भिड़ंत की सफलता को देखते हुए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसे भुनाने का प्रयास किया है. बोर्ड ने दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने की औपचारिक पेशकश की है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने कहा है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है.

We hear @ECB_cricket have offered to host a Test series between India and Pakistan.

We officially announce to @ICC that we are also offering to do the same & can provide near 24 hour daylight in June and July, as well as better Tweets covering the matches. Sniper security too.

— Iceland Cricket (@icelandcricket) September 27, 2022