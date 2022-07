अगर राईट हैंडेड होते रिषभ पंत तो कैसी होती उनकी बल्लेबाजी? नहीं पता तो देख लीजिए यह रोमांचित कर देने वाला VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय टीम के 24 वर्षीय युवा विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम कमाया है. यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है. उनके फैंस उनके बल्ले से निकलने वाले हर चौके छक्के को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं. इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में हमेशा यह भी चलता रहता है कि पंत अगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के बजाय राईट हैंडेड बल्लेबाज होते तो उनकी बल्लेबाजी कैसी होती?

ज्यादा सोचिए नहीं आज हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं. सोशल मीडिया पर सौरभ नाम के एक यूजर्स ने पंत के राईट हैंडेड बल्लेबाजी का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह मैदान में जमकर चारो तरफ छक्के-चौकों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने कैप्शन में लिखा है, ‘क्या होगा अगर ऋषभ पंत दाएं हाथ से बल्लेबाजी करें !!

What if Rishabh Pant bats right handed !! pic.twitter.com/zqlrIKD3a6

— Sourabh (@1handed6_) July 20, 2022