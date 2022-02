शाहीन अफरीदी की IPL ऑक्शन में 200 करोड़ की बोली लगती... भड़के फैंस ने पाक पत्रकार को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली. आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में कुल 204 खिलाड़ियों को 10 फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ा. इसमें 67 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे. बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय नीलामी में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) सबसे महंगे रहे. ईशान को उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा. ईशान आईपीएल नीलामी के इतिहास में पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय हैं. नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 552 करोड़ रुपये खर्च किए. आईपीएल के 15वें सीजन में कुल 10 टीमें शिरकत करेंगी. इससे पहले 2011 में भी इतनी ही टीमों ने हिस्सा लिया था.

दूसरी ओर, पाकिस्तान के एक पत्रकार का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इहतिशाम उल हक नाम के इस पत्रकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि यदि शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) आईपीएल 2022 ऑक्शन में होते, तो उनपर 200 करोड़ की बोली लगती.’ पाक पत्रकार के इस ट्वीट पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर कर रहे हैं. लोग अलग-अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा, ‘ 200 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, कुछ आइडिया है आपको?’ दूसरे फैन ने लिखा, ‘ सस्ते नशे बंद करो…कुछ भी बकवास कर लेना है..’

If, Shaheen Shah Afridi was in #IPLAuction. He would’ve gone for 200 crores.

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 13, 2022