नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL 2023) से पहले खेले गए नुमाइशी मैच में इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmad) ने वहाब रियाज (Wahab Riyaz) की सुतली खोल दी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैटर इफ्तिखार ने पारी के आखिरी ओवर में लगातार 6 छक्‍के जड़ दिए. पेशावर जाल्‍मी और क्‍वेटा के मैच के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वहाब रियाज, इफ्तिखार और उमरान अकमल मौजूद हैं. वीडियो में वहाब खुद अपना मजाक उड़ाते दिख रहे हैं.

वीडियो में वहाब बताते हैं कि वह गेंदबाजी करते हुए क्या सोच रहे थे. वह इफ्तिखार की तारीफ भी करते हैं. इसी बीच वहाब कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि वहां मौजूद सब लोग लोट-पोट हो जाते हैं. वहाब कहते हैं, यार 6 छक्के मारना बड़ी बात है, लेकिन 6 छक्के खाने के लिए भी हौसला चाहिए.

मस्‍ती भरे वीडियो में इफ्तिखार की टीशर्ट पकड़कर वहाब कहते हैं, ये पर्पल कलर है, ये पीएसएल में नही चलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए. पाकिस्‍तान के अनुभवी तेज गेंदबाज वहाब रियाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतरिम खेल मंत्री हैं.

Wahab Riaz and Iftikhar Ahmed enjoy the in a #SpiritOfCricket moment pic.twitter.com/DcAZYoMky1

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 5, 2023