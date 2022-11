VIDEO: इफ्तिखार ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का, गेंद को 106 मीटर दूर भेजा

नई दिल्ली. इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed) ने एक बार फिर अहम मौके पर अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान को संकट से उबारा. टी20 वर्ल्ड कप के (T20 World Cup) एक मुकाबले में टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 43 रन पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी. इसके बाद इफ्तिखार ने ना सिर्फ बेहतरीन पारी खेली, बल्कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान के साथ अर्धशतकीय साझेदारी करके स्कोर को 180 रन के पार पहुंचाया. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 185 रन बनाए हैं. इससे पहले टीम 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है. टीम यदि यह मुकाबला हार जाती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

इफ्तिखार अहमद ने भारत के खिलाफ भी खराब शुरुआत के बाद 51 रन बनाकर टीम को संभाला था. गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 35 गेंद पर 51 रन बनाए. स्ट्राइक रेट 146 का रहा. 3 चौका और 2 छक्का जड़ा. पारी के 16वें ओवर में उन्होंने 106 मीटर का छक्का जड़ा. यह मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का है. ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लेग साइड पर यह छक्का लगाया. इससे पहले साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ सबसे लंबा 104 मीटर का छक्का लगाया था.

