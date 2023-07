नई दिल्ली. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में शुरू हो गया है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहले दिन मेजबान देश ने 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए. धनंजय डिसिल्वा 94 रन पर नाबाद लौटे. श्रीलंका को छठा झटका सदीरा समरविक्रमा के रूप में लगा था. वो 36 रन बनाकर आगा सलमान की गेंद पर आउट हुए. इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम-उल-हक ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर दीरा का शानदार कैच लपका. सदीरा के आउट होते ही पहले दिन का खेल खत्म हो गया.

आगा सलमान की गेंद को सदीरा समरविक्रमा ने लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद में अतिरिक्त घुमाव और उछाल था. सदीरा उसे जमीन पर खेल नहीं पाए और गेंद फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े इमाम-उल-हक की तरफ गई. उनके पास कुछ सेकेंड का ही वक्त था. इमाम ने अपनी दाईं तरफ हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से गेंद को लपक लिया. समरविक्रमा को भी कुछ वक्त के लिए यकीन नहीं हुआ लेकिन उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा. सदीरा ने धनंजय डिसिल्वा के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की थी.

