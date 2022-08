इमरान ताहिर ने मनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 'सिउ' स्टाइल जश्न, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर 43 साल के हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मौजूदा ‘द हंड्रेड 2022’ में दिखा दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. उन्होंने इस टूर्नामेंट के एक मैच में फुटबॉल मेगास्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सिग्नेचर सेलिब्रेशन स्टेप ‘सिउ’ को कॉपी किया. इमरान ने दौड़ के पहले अपना सेलिब्रेशन किया और फिर इसके बाद रोनाल्डो के अंदाज में विकेट का जश्न मनाया. बर्मिंघम फीनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच मैच के दौरान इंग्लैंड के मध्य क्रम के बल्लेबाज डेविड मालन का बेशकीमती विकेट हासिल करने के बाद ताहिर ने यह जश्न मनाया.

‘सिउ’ रोनाल्डो का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है. वह अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान पुर्तगाल के साथ-साथ प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग खेलों के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक गोल करने के बाद इस तरह से जश्न मनाते हैं. इस सेलिब्रेशन की दुनिया भर के कई अन्य खिलाड़ियों ने नकल की है.

विकेट लेने के बाद इमरान ताहिर ने ‘CR7’ अंदाज में मनाया जश्न

बर्मिंघम फीनिक्स के कप्तान मोईन अली ने 15 अगस्त सोमवार को एजबेस्टन में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ट्रेंट रॉकेट्स के लिए पारी की शुरुआत करने वाले डेविड मलान ने अपने बल्लेबाजी साथी एलेक्स हेल्स के आउट होने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वह सिर्फ नौ रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए. इमरान ताहिर की ओवरपिच डिलीवरी को मलान समझ नहीं पाए. मलान ताहिर की फेंकी गई गुगली को समझने में नाकाम रहे और लेग साइड पर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया.

दुर्भाग्य से उनके लिए यह गेंद सही नहीं रही, परिणामस्वरूप हेनरी ब्रूक्स ने मिड-ऑफ पर एक आसान कैच लपका. उत्साहित ताहिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें विकेट मिल गया था. एक बदलाव के लिए इमरान ताहिर ने पहले अपना सिग्नेचर स्टैप किया और फिर उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ‘सिउ’ सेलिब्रेशन को भी मनाया. वीडियो को ‘द हंड्रेड’ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है.

Imran Tahir celebrations are the best celebrations 😍#TheHundred | @ImranTahirSA pic.twitter.com/kzRliukvgd

— The Hundred (@thehundred) August 15, 2022