नई दिल्ली. इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में चिर-प्रतिद्वंदी भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इस मैच में भारत के कप्तान यश ढुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया और टीम इंडिया के सामने 353 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रख दिया. लेकिन जब बारी आई भारत की तो पहला विकेट ही विवादों के घेरे में आ गया. जिसके बाद भारतीय फैंस अंपायर्स पर ढींगरा फोड़ रहे हैं.

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन और अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दी थी. दोनों बल्लेबाजों की बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी ही हुई थी कि साईं सुदर्शन एक बाउंसर संभाल नहीं सके और गेंद बल्ले से लगकर आसमान में खड़ी हो गई. कीपर ने कैच लपका और पाकिस्तान के खेमें में शोर गूंज उठा. लेकिन जब नो बॉल चेक की गई तो थर्ड अंपायर भी संशय में दिखे. हालांकि, स्लो मोशन में देखने पर गेंदबाज का पैर पड़ने के बाद लाइन क्रॉस करता दिखा. इसके बावजूद साईं सुदर्शन को आउट करार दिया गया. साईं सुदर्शन खुद काफी देर मैदान में खड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें अंपायर ने बाहर जाने को कह दिया. फाइनल के तौर पर शतकवीर का यह विकेट पाकिस्तान के लिए अहम था जबकि भारत की जान था. इस विकेट के बाद फैंस का गुस्सा अंपायर्स पर बुरी तरह फूटा है. कुछ लोग अंपायर्स को पाकिस्तानी बताने लगे हैं.

This clearly not out it’s no ball . Pakistani are fixer not a new thing . 3rd umpire should be banned . #INDAvPAKA #EmergingAsiaCup2023 pic.twitter.com/76gsrZ8lTf

— Chiikku (@chikku45chiku) July 23, 2023