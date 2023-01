नई दिल्‍ली. भारत की छोरियां ने महिला अंडर-19 विश्‍व कप (Women Under-19 World Cup 2023) के फाइनल में इतिहास रच दिया. अंग्रेजों को सात विकेट से हराकर भारत की महिला टीम वर्ल्‍ड चैंपियन बन गई है. इस जीत के साथ ही भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने वनडे वर्ल्‍ड कप, टी20 वर्ल्‍ड कप, मेन्‍स अंडर-19 वर्ल्‍ड कप और वूमेन्‍स अंडर-19 वर्ल्‍ड कप अपने नाम किया हो. जीत बड़ी हो तो जश्‍न भी तो बड़ा ही होना चाहिए.

जीत का आखिरी रन बनते ही पूरी शेफाली वर्मा एंड कंपनी भावनाओं से लबरेज नजर आई. टीम भागते हुए मैदान पर आ गई. हाथों में तिरंगा लिए भारतीय क्रिकेटर्स ने जमकर जश्‍न मनाया. हर किसी पर वर्ल्‍ड कप जीतने का खुमार छाया हुआ था.

