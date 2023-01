नई दिल्‍ली. भारतीय टीम आज न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत करने जा रही है. हार्दिक पंड्या के नेतृत्‍व में उतरने वाली टीम वनडे की तर्ज पर ही कीवियों का सूपड़ा साफ करने का प्‍लान बना चुकी है. इस सीरीज में कई युवाओं को मौका मिलना तय है. अगर सीनियर क्रिकेटर्स की बात की जाए तो केवल हार्दिक और सूर्यकुमार यादव ही स्‍क्‍वाड में नजर आते हैं. मैच से एक दिन पहले ओपनिंग की पहेली को कप्‍तान ने साफ कर दिया था. हार्दिक ने कहा था कि पृथ्‍वी को प्‍लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया जाएगा. ईशान किशन और शुभमन गिल ही भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. पृथ्‍वी के टीम सेलेक्‍शन की कहानी भी कम दिलचस्‍प नहीं है.

मैच के दिन बीसीसीआई की तरफ से पृथ्‍वी शॉ का एक वीडियो जारी किया गया है. पृथ्‍वी ने इसमें टीम सेलेक्‍शन को लेकर खुद से जुड़ी एक रोचक जानकारी साझा की. पृथ्‍वी ने टीम चयन के वक्‍त डर गए थे. भला ऐसा क्‍या हुआ जिसके कारण इस विस्‍फोटक बैटर को शौक लगा हो. आइय हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं.

From emotions on #TeamIndia comeback & the support system to reuniting with former U-19 teammates and Head Coach Rahul Dravid

as @PrithviShaw discusses all this & more – By @ameyatilak

Full interview #INDvNZhttps://t.co/ZPZWMbxlAC pic.twitter.com/IzVUd9tT6X

— BCCI (@BCCI) January 27, 2023