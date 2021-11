नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच आज महामुकाबला (IND vs AFG T20 World Cup) होना है. अफगानिस्तान के लिए यह मैच जितना जरूरी है, उससे कहीं भारत के लिए इस मुकाबले की अहमियत है. अगर इस मैच में टीम इंडिया हारी तो विश्व कप का सफर खत्म हो जाएगा. इस मैच से पहले लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस से भावुक अपील की है. उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर कर फैंस से नियमों का पालन करने की अपील की है.

उनका यह ट्वीट अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच मुकाबले के दौरान (AFG vs PAK T20 World cup 2021) कुछ फैंस के बिना टिकट के स्टेडियम में घुसने की खबर के बाद सामने आया है. इस वजह से वो दर्शक स्टेडियम में नहीं घुस पाए थे, जिनके पास मैच के टिकट थे. इस मैच में दोनों देशों के फैंस के बीच मारपीट भी हो गई थी. इसके बाद आईसीसी को माफी भी मांगनी पड़ी थी.

राशिद खान ने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि मैं AFGvIND मैच को लेकर बहुत उत्साहित हूं. पिछले हफ्ते स्टेडियम में जो कुछ हुआ, वो निराश करने वाला था. हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना है और अपने देश की इज्जत का ध्यान रखना है. कृपया नियमों का सम्मान करें और आयोजकों का समर्थन करें. केवल टिकट लेकर ही स्टेडियम में प्रवेश करें.

I’m super excited about tomorrow’s AFGvIND game. I was disappointed at the scenes last weekend; we need to fly our national flag 🇦🇫 high & do our country proud. Pls respect rules & support the organisers @ICC @T20WorldCup @AbuDhabiCricket, only coming to the stadium with a ticket pic.twitter.com/GXsf1vSoiR

