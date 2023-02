VIDEO: रवींद्र जडेजा ने क्या गेंद से की छेड़खानी? दिग्गजों ने उठाए सवाल, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने चोट के बाद मैदान पर बेहतरीन वापसी की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के (IND vs AUS) पहले दिन इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 5 विकेट झटके. इस कारण कंगारू टीम पहली पारी में सिर्फ 177 रन ही बना सकी. जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद अर्धशतक जड़ दिया. पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने एक विकेट पर 77 रन बना लिए थे. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर सिर्फ 100 रन पीछे है और उसके 9 विकेट शेष हैं. इस बीच जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने उन पर सवाल उठाए हैं.

रवींद्र जडेजा के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ में लगी क्रीम जैसी किसी चीज को वे उंगली पर लगा रहे हैं. इस दौरान उनके हाथ में गेंद भी है. इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे अपनी स्पिन कराने वाली उंगली पर क्या लगा रहे हैं? ऐसा कभी नहीं देखा. वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने लिखा, दिलचस्प.

What do you think of this @tdpaine36 Looks like one player giving grippo to the bowler and him rubbing it all over his spinning finger to me. Thoughts? pic.twitter.com/XjcNedJ3Sc

— Darren Lock (@Dags_L) February 9, 2023