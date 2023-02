VIDEO: रोहित शर्मा मैच के दौरान हुए गुस्सा, मैदान पर ही लगा दी क्लास, सूर्यकुमार यादव तो...

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद खुश दिखे और कहा कि हमने अच्छा खेल दिखाया. भारत ने टेस्ट में (IND vs AUS) कंगारू टीम को पारी और 132 रन से पटकनी दी. इसी के साथ टीम इंडिया (Team India) ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में होना है. मैच में ऑस्ट्रेलिया के 177 रन के जवाब में भारत ने 400 रन बनाए थे. जवाब में कंगारू टीम दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन ही बना सकी है. मैच में ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 8 जबकि बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए. जडेजा ने अर्धशतक भी लगाया और वे प्लेयर ऑफ द मैच बने.

रोहित शर्मा का मैच के तीसरे दिन का एक वीडियो सामने आया है. इसमें डीआरएस के दौरान वे कैमरामैन पर गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं. वे कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मुझे क्यों दिखा रहा हो उधर दिखाओ. यानी स्क्रीन पर दिखाओ, आखिर अंपायर का निर्णय क्या है. उनकी बात को सुनकर सूर्यकुमार यादव जोर-जोर से हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. मालूम हो कि रोहित ने मैच में शतक भी जड़ा. यह उनका बतौर कप्तान टेस्ट करियर का पहला शतक है.

