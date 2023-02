VIDEO: विराट कोहली बने गेंदबाज, रोहित को कराई प्रैक्टिस और बल्ले से निकला शतक, वायरल वीडियो

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने नागपुर में शतक लगाकर ना सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि टीम इंडिया को भी संकट से निकाला. रोहित ने बतौर कप्तान अपना टेस्ट का पहला शतक ठोका. वे बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने 212 गेंद पर 120 रन बनाए. रवींद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए थे. इस तरह से उसने कंगारू टीम पर शिकंजा कस लिया है. उसे 144 रन की बड़ी बढ़त मिल चुकी है. इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 177 रन ही बना सकी थी.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि विराट कोहली गेंदबाज बने हुए हैं और वे रोहित शर्मा को प्रैक्टिस करा रहे हैं. इस पर एक फैन ने लिखा कि यह दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग को दिखाता है. उम्मीद है कि दोनों ही सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. रोहित के साथ यह बात एक सही साबित हुई है और उन्होंने उम्दा खेल दिखाया. यह वीडियो मैच शुरू होने से पहले का है.

What an adorable video it is !! Kohli is bowling to Rohit !!pic.twitter.com/gSZkWzQ6ps

— Vishal. (@SPORTYVISHAL) February 8, 2023