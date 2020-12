IND vs AUS: जडेजा की गलती से रन आउट होने के बाद रहाणे ने किया कुछ ऐसा, जीत रहा दिल

Nice gesture from Rahane, he was encouraging Jadeja after the mistake which lead to the wicket through runout of the captain. pic.twitter.com/m9Fv0SP5QT — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2020

Fabulous gesture by Rahane, patting Jadeja despite getting run-out, more like go on Jaddu, carry on what you've been doing well so far. What a selfless guy!!#AUSvIND pic.twitter.com/VotuKRfYyT — ⚡AK⚡ (@ak10_amelia) December 28, 2020

I loved the way #AjinkyaRahane walked out after the runout. Gave a pat to #RavindraJadeja before leaving. No grunts, no animated expressions, just asking his partner to carry on. Mark of a leader. #INDvsAUS — Pratyush Patra 🖊 (@KalamWalaBae) December 28, 2020

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के तीसरे दिन कप्तान अंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) रन आउट होकर पवेलियन लौटे. रहाणे एमसीजी में रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की गलती से रन आउट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने मैदान पर जडेजा को सांत्वना देते हुए बड़ा दिल दिखाया. रहाणे के इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. अपनी गलती से रहाणे के रन आउट होने के बाद जब जडेजा के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी तो कप्तान ने उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दी. सोशल मीडिया पर रहाणे और जडेजा के इस लम्हे की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैन्स का दिल भी जीत रही हैं.बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के दूसरे मैच के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे ने 104 और रविंद्र जडेजा ने 40 रन से खेलना शुरू किया. तीसरे दिन के पहले सेशन में 99.5 ओवर में अंजिक्य रहाणे रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. जडेजा ने शॉर्ट कवर में खेला और रन के लिए दौड़े. रहाणे ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्रीज पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई. इसी के साथ रहाणे की शानदार पारी का अंत हो गया.विकेटकीपर टिम पेन और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर रहाणे को रन आउट किया. रहाणे 223 गेंदों में 12 चौकों के साथ 112 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे. इससे पहले खेले गए एडिलेड टेस्ट में अजिंक्य रहाणे की गलती से कप्तान विराट कोहली आउट हुए थे. रहाणे ने विराट कोहली से अपनी इस गलती की माफी मांगी थी. अब जडेजा की गलती की वजह से जब रहाणे रन आउट हुए तो उन्होंने भावना को समझते हुए जडेजा को दिलासा देते हुए दिखाई दिए.अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा भी 57 रन की पारी खेलकर पहले सेशन में ही आउट हो गए. मिचेल स्टार्क की गेंद पर पैट कमिंस ने रविंद्र जडेजा का कैच लपका. जडेजा 159 गेंदों में 3 चौकों के साथ 57 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. यह जडेजा का 15वां टेस्ट अर्धशतक था. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर लगातार दो अर्धशतक जड़े.बता दें कि इससे पहले भारत ने मैच के पहले दिन आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर आउट कर दिया था. इस तरह से भारतीय टीम को अब 82 रन की बढ़त मिल चुकी है. भारत एडिलेड में पहला मैच आठ विकेट से गंवाने के कारण सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है.