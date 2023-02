VIDEO: आर अश्विन की उलटी गेंद, 13 हजार रन बनाने वाला बैटर हिल तक नहीं सका, वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) ने गेंदबाजों के दम पर दूसरे टेस्ट में अच्छी शुरुआत की है. टॉस जीतकर पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने समाचार लिखे जाने तक (IND vs AUS) 109 रन पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए हैं. ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) ने अब तक 2 विकेट लिए हैं. डेविड वॉर्नर (David Warner) से लेकर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) तक लगातार तीसरी पारी में बड़ा स्कोर नहीं बना सके. टेस्ट के नंबर-1 बैटर मार्नस लैबुशेन (Marnus Labuschagne) भी नहीं चले. वे अब तक 3 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. भारतीय टीम 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर रही है.

ऑस्ट्रेलिया की पारी का 23वां ओवर आर अश्विन डालने आए. इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर 91 रन था. ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन ने मार्नस लैबुशेन को एलबीडब्ल्यू किया. वे 25 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हुए. लैबुशेन ने पहले टेस्ट में 49 और 17 रन बनाए थे. इसके बाद उतरे दिग्गज बैटर स्टीव स्मिथ खाता तक नहीं खोल सके.

