नई दिल्‍ली. क्रिकेट के खेल के दौरान मैदान पर घुसपैठ नई बात नहीं है. अक्‍सर फैन्‍स अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में घुस जाते हैं. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी चेन्‍नई वनडे के दौरान भी सुरक्षा में सेंध लगी. घबराइये नहीं. यह सेंध किसी क्रिकेट फैन ने नहीं बल्कि स्‍ट्रीट डॉग ने लगाई. लाइव मैच के दौरान मैदान में एक कुत्‍ता घुस आया. इस कुत्‍ते की वजह से मुकाबले को कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा. इस दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्‍कर का बयान भी काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल, मैच का 43वों ओवर चल रहा था. मैदान पर सीन एबोर्ट और एस्‍टन एगर खेल रहे थे. तभी अचानक एक कुत्‍ता फैन्‍स से खचाखच भरे स्‍टेडियम में घुस आया. यह कुत्‍ता प्‍लेयर्स की तरफ जाने लगा. ग्राउंड स्‍टाफ तत्‍काल हरकत में आया और कुत्‍ते को स्‍टेडियम में बाहर भगाने में लग गया. इस दौरान मैच को कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा. ग्राउंउ स्‍टाफ को इस कुत्‍ते ने खूब परेशान किया. इसी बीच कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्‍कर ने कहा कि यह कुत्‍ता उनका पीछा कर रहे ग्राउंड स्‍टाफ की फिटनेस का टेस्‍ट ले रहा है.

#INDvsAUS

Catch me if you can feat. The dog pic.twitter.com/5aXoqtpcWp

— Ashish (@brb_memes7) March 22, 2023