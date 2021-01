IND vs AUS, 3rd Test: दर्द के बावजूद 'दीवार' बने रहे हनुमा-अश्विन, ऑस्ट्रेलिया से छीनी सिडनी की 'पक्की' जीत

He has a hamstring injury, can't run and is playing a very brave and gutsy innings for his team. https://t.co/BTb7uX5eqT — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 11, 2021

We should appreciate the determination and patience of Hanuma Vihari. Despite the hamstring injury, he is still at the crease - 7* from 120 balls !! 🔥🔥The beauty of test cricket !! Really mean it..@Hanumavihari#TeamIndia #AUSvINDtest #Vihari #Ashwin #AUSvIND pic.twitter.com/VCW6WmklEd — Jebin Mathew (@Im_JEBIN) January 11, 2021

#Vihari 🙌🙌🙌🙌🙌🙌he is doing a excellent job here . he is not even walking properly due to hamstring still giving his best. he is not playing for himself , he is playing for team.❤️#Ausvsindia #AUSvINDtest #Ashwin #kotigobba3 #VikranthRona pic.twitter.com/XRzxRUHm1Z — Prutivi (@Prutivi1kiccha) January 11, 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का तीसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला गया. इस मैच में चोटिल हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने 'दीवार' बनकर ऑस्ट्रेलिया की 'पक्की' जीत को उनसे छीन लिया. हनुमा विहारी का साथ रविचंद्रन अश्विन (Ravichandra Ashwin) ने बेहद शानदार तरीके से निभाया. बल्लेबाजी के दौरान अश्विन और हनुमा विहारी दोनों ही चोटिल थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी 'दीवार' बनकर क्रीज पर जमे रहे और ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से सिडनी टेस्ट की जीत छीन ली.सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम पहली पारी में 244 रन ही बना सकी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 407 रनों का लक्ष्‍य दिया. दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही. मेहमान टीम मैच के चौथे दिन रविवार को यहां सिडनी क्रिकेट मैदान पर 98 रन तक दो विकेट गंवाकर मुश्किलों में घिर गयी थी. पांचवें दिन पहले सेशन में ही भारत ने अजिंक्य रहाणे का विकेट गंवा दिया.इसके बाद ऋषभ पंत (97) और चेतेश्वर पुजारा (77) ने शानदार पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की लगने लगी थी. पंत और पुजारा के आउट होने के बाद हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने मोर्चा संभाला. हनुमा ने हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद शानदार खेल दिखाया और 'दीवार' बनकर क्रीज पर बने रहे. उनसे भागा नहीं जा रहा था और वह काफी दर्द में भी नजर आ रहे थे. बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए क्रीज पर अपने पांव जमाए रखे. Ind vs Aus: चेतेश्‍वर पुजारा का कमाल, 6 हजार टेस्‍ट रन पूरे करके गावस्‍कर- तेंदुलकर के क्‍लब में हुए शामिल हनुमा विहारी का साथ अश्विन ने बहुत अच्छी तरह से निभाया. बल्लेबाजी के दौरान अश्विन भी चोटिल हुए. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अश्विन और विहारी की इस अटूट साझेदारी को तोड़ने के लिए काफी कोशिश की और उन्हें गेंद से शिकार भी बनाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. अंत में हनुमा विहारी (23) और रविचंद्रन अश्विन (39) ने ऑस्ट्रेलियाई जबड़े से जीत छीन ली और सिडनी टेस्ट को ड्रॉ करवा दिया. हनुमा और अश्विन की इस साझेदारी की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है.बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया. इसमें भारत ने जबर्दस्त वापसी करते हुए 8 विकेट से जीत हासिल की. सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो गया है. अब सीरीज का चौथा और निर्णायक मैच ब्रिस्बेन के 'द गाबा' में 15 जनवरी से खेला जाएगा.