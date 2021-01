IND vs AUS: गाबा टेस्ट में विकेटकीपिंग करते हुए ऋषभ पंत गा रहे थे ये गाना, स्टम्प माइक में हुआ कैद

Shane Warne- "Rishabh Pant should just zip it & let the Aussies concentrate at the crease.Le #RishabhPant to Tim Paine- "aise web pheko web,aise karke phishh phishh, spiderman spiderman tune churaya mere dil ka chain, kyu bhai" #AUSvIND pic.twitter.com/Q3YttMOuub