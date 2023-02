नई दिल्‍ली. गावस्‍कर-बॉर्डर ट्रॉफी (Gavaskar Border Trophy) शुरू होने का वक्‍त बस अब आ ही गया है. दोनों टीमें नागपुर में हैं और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और पैट कमिंस (Pat Cummins) दोनों की उलझने अलग-अलग है. भारत को वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए कंगारुओं को हराना है जबकि ऑस्‍ट्रेलियाई टीम चाहती है कि भारत को भारत में हराकर पिछली दो हार का बदला बराबर किया जाए. टेस्‍ट सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया की तरफ से बीसीसीआई पर गभीर आरोप मढ़े गए.

ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया ने नागपुर की पिच को लेकर बीसीसीआई पर सवाल उठाए. फॉक्‍स क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नागपुर की पिच की तस्‍वरी शेयर की. पिच पर दोनों तरफ लाल रंगे के सर्कल के अंदर के स्‍पॉट को दिखाया गया. पोस्‍ट के साथ लिखा गया, “यहां चल क्‍या रहा है? यह पिक्‍चर भारत के विचित्र जाल को दर्शाती है. पहले टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की चिंताएं बढ़ गई है.”

What’s going on here?

Pictures expose bizarre Indian ploy as Aussie concerns grow over first Test pitch https://t.co/O6XuSbyG7V pic.twitter.com/OHEGP4VWRB

— Fox Cricket (@FoxCricket) February 7, 2023