नई दिल्‍ली. नागपुर टेस्‍ट को लेकर पिच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस मुकाबले को लेकर बनाई गई पिच की ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) में काफी चर्चा है. वहां की मीडिया बीसीसीआई को चारों तरफ से घेरने में जुटी है. हालांकि कंगारू भारत पर सवाल उठाने से पहले ये भूल जाते हैं कि अपने देश में वो इतने सालों तक टेस्‍ट क्रिकेट में अजेय अपनी फास्‍ट और बाउंसी पिचों के दम पर ही रहे. भारत के स्पिन ट्रैक पर जब टीम इंडिया के मन मुताबिक पिच बनाई जा रही है तो ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया को जमकर मिर्ची लग रही है.

फॉक्‍स क्रिकेट की तरफ से नागपुर टेस्‍ट के लिए बनाई गई पिच की तस्‍वीर शेयर की गई. इस तस्‍वीर में पिच पर दोनों तरफ बिना घास वाले हिस्‍से को दिखाकर बीसीसीआई को खरी-खोटी सुनाया गया. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को गुरुवार से इसी पिच पर चार मैचों की टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत करनी है. टीम इंडिया स्पिन ट्रैक पर कंगारुओं को आसानी से चित कर सकती है. बस यही वो बात है जिसे लेकर पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर और वहां की मीडिया परेशान है.

इस कड़ी में ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज टॉम मूडी का नाम भी जुड़ गया है. मूडी भी बीसीसीआई द्वारा बनाई गई नागपुर टेस्‍ट की विकेट से नाराज हैं. यही वजह है कि उन्‍होंने आईसीसी के समक्ष एक बड़ी डिमांड रख दी है. उनकी यह डिमांड केवल इसलिए है क्‍योंकि ऑस्‍ट्रेलिया भारत दौरे पर है और बीसीसीआई द्वारा इस टेस्‍ट को लेकर बनाई गई विकेट कंगारुओं के लिए घातक साबित हो सकती है.

साल 2018 से लेकर अबतक दो बार भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा किया. दोनों ही बार मेजबान देश को टीम इंडिया ने उन्‍हीं की तेज और बाउंसी पिचों पर मात दी. इस बात का मलाल शायद टॉम मूडी को भी है.

Simple solution with away test matches and pitch doctoring (if that’s a concern), take the toss away and visitor’s have the choice to bat or bowl. #INDvsAUS #BorderGavaskarTrophy

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) February 8, 2023