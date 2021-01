IND vs AUS: थ्रो करते हुए पृथ्वी शॉ की गेंद रोहित शर्मा की छाती में लगी, फिर यूं हुए ट्रोल

@1tip1hand Shaw trying to make his way back into the XI — Nandan Boal (@nboal) January 15, 2021

Just a friendly way to have more players injured. — Chittaranjan (@ChittaPattnaik) January 15, 2021

When you need 1 player to make it injured XI — Nikhil (@_nikhil_gupta_) January 15, 2021

Jealous of rohit for stealing his spot...😂#AUSvIND — AP 🇬🇧🇮🇳🇹🇿🇿🇦 (@Villiers076) January 15, 2021

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा (Gabba) में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट में चोटों से जूझ रही है. सीनियर खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से ही गाबा टेस्ट में आज दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. वाशिंगटन सुंदर (Washington Sunder) और टी नटराजन (T Natrajan) के डेब्यू को मिलाकर चौथे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में कुल चार बदलाव किए हैं. सिडनी टेस्ट के हीरो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की जगह मयंक अग्रवाल और शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई. मैच के दौरान नवदीप सैनी भी चोटिल होकर बाहर हो गए, जिनकी जगह फील्डिंग के लिए पृथ्वी शॉ मैदान में उतरे.फील्डिंग करने उतरे पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने नॉन स्ट्राइक एंड के विकेट की तरफ निशाना बनाया, लेकिन उनका यह थ्रो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जाकर लगा. रोहित शर्मा को गेंद लगने के बाद से पृथ्वी शॉ को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस और स्टीव स्मिथ के विकेट के बाद मैथ्यू वेड और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर थे.लाबुशेन और वेड के बीच चौथे विकेट के लिए शानदार 113 रन की साझेदारी हो चुकी थी. यह जोड़ी नियमित अंतराल पर बाउंड्री भी निकाल रही थी और लगातार स्ट्राइक भी रोटेट कर रही थी. वाशिंगटन सुंदर का ओवर था. वेड ने शॉट खेला और सिंगल लेने के लिए भागे. वेड ने तेजी से भागकर रन पूरा किया. इस बीच सब्स्टीट्यूट फील्डर पृथ्वी शॉ ने गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंका, लेकिन बीच में रोहित शर्मा खड़े हुए थे. IND vs AUS: टी नटराजन ने रचा इतिहास, बने एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय पृथ्वी शॉ का यह थ्रो सीधा जाकर रोहित शर्मा की छाती पर लगा. हालांकि, इस गेंद से रोहित शर्मा को कोई चोट नहीं लगी. रोहित ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वह शांत रहे. ऑन एयर कमेंटेर भी वाकये पर हंसे. भारत अब और चोटें बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके मुख्य खिलाड़ी पहले ही गाबा टेस्ट से बाहर हैं. टीम इंडिया के इतने सारे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद पृथ्वी को इस थ्रो के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया.बता दें कि मार्नस लाबुशेन के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को पांच विकेट पर 274 रन बना लिए हैं. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दो विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद लाबुशेन ने पहले स्टीव स्मिथ और फिर मैथ्यू वेड के साथ मिलकर पारी को संभाला. वह 108 रन बनाकर आउट हुए.भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले टी नटराजन ने दो और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया. मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी एक-एक विकेट मिला. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर कैमरन ग्रीन 28 और कप्तान टिम पेन 38 रन बनाकर खेल रहे थे.