IND vs AUS: पत्नी ने बताया, कल रात तक कितने दर्द में थे अश्विन, झुककर नहीं बांध पा रहे थे फीते

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और ऋषभ पंत (Risabh Pant) की शतकीय साझेदारी टूटने के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत की उम्मीदें धूमिल पड़ने लगी थी. लेकिन इसके बाद हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने क्रीज पर पांव जमाए, जिससे भारत तीसरा टेस्ट क्रिकेट मैच ड्रॉ कराकर ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में सफल रहा. सिडनी टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद रविचंद्रन अश्विन की पत्नी ने ट्वीट कर बताया कि स्पिनर एक रात पहले तक कितने भयंकर दर्द गुजर रहे थे.सिडनी टेस्ट में पांचवे दिन हनुमा विहारी ने पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आने के बावजूद और अश्विन ने पहले से चोटिल होने के बाद भी आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम करके उसकी जीत की उम्मीदों पर पानी फेरा. हनुमा ने लगभग चार घंटे क्रीज पर बिताकर अपने नाबाद 23 रन के लिए 161 गेंदें खेली जबकि अश्विन ने 128 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए. दोनों ने लगभग 42 ओवरों का सामना करके छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़े. IND vs AUS: टिम पेन बार-बार कर रहे थे परेशान, अश्विन के जवाब से बोलती हो गई बंद रविचंद्रन अश्विन की पत्नी प्रीति अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''यह आदमी कल रात भयानक पीठ की मोच और अविश्वसनीय दर्द के साथ बिस्तर पर गया था. जब वह सुबह उठे तो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे. अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुक नहीं पा रहे थे. मैं हैरान कि आज अश्विन को ताकत कहां से मिली.'' इसके बाद प्रीति ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अब पैकिंग मेरी मदद कौन करेगा.प्रीति के इस ट्वीट पर अश्विन के साथ-साथ फैन्स ने भी दिल छू लेने वाले रिएक्शंस दिए हैं.बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे और दूसरी पारी छह विकेट पर 312 रन बनाकर समाप्त घोषित की.भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे. रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे इस मैच के ड्रॉ होने के बाद चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. अब ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से शुरू होने वाला चौथा और अंतिम टेस्ट मैच निर्णायक बन गया है.