IND vs AUS: भारत ने बनाया खराब रिकॉर्ड, एक पारी में 3 बल्लेबाज रन आउट हुए

भारतीय टीम ऑस्स्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट (IND vs AUS 3Test) में बेहतरीन शुरुआत के बावजूद बैकफुट पर आ गई है. मैच का तीसरा दिन भारत के लिए बेहद खराब साबित हुआ. भारतीय टीम इस दिन 244 रन बनाकर आउट हो गई. टीम इंडिया (Team India) के 3 बल्लेबाज रन आउट हुए. यह 88 साल के भारतीय टेस्ट इतिहास में छठा मौका है, जब किसी मैच की एक पारी में तीन बल्लेबाज रन आउट (Most Batsman Run Out in Indian Innings) हुए हैं. वैसे एक बार भारत अपने चार विकेट रन आउट से गंवा चुका है. यानी, यह कुल मिलाकर सातवां मौका है जब भारत के 3 या इससे अधिक बल्लेबाज रन आउट हुए हैं. आइए जानते हैं कि इन मैचों में रिजल्ट क्या रहा और सबसे अधिक रन आउट होने का विश्व रिकॉर्ड (Most Batsman Run Out in Test Innings) किस देश के नाम है.रिकॉर्ड की बात करने से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच (IND vs AUS Sydney Test) की बात कर लेते हैं. सात जनवरी को शुरू हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई. इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 94 रन की विशाल बढ़त मिली. भारत की ओर से शुभमन गिल (50) और चेतेश्वर पुजारा (50) अर्धशतक लगाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस (Pat Cummins) ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके. जोश हेजलवुड ने दो और मिचेल स्टार्क ने एक विकेट लिया.ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को भारत के हनुमा विहारी (Hanuma Vihari), रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) रन आउट हुए. यह 2008 के बाद पहला मौका है जब भारत ने एक पारी में तीन विकेट रन आउट से गंवाए हैं. साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह रन आउट थे. वह मैच ड्रॉ रहा था.टेस्ट मैच में एक पारी में सबसे अधिक बल्लेबाजों के रन आउट होने का संयुक्त रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम है. दोनों ही टीमें टेस्ट मैच में एक-एक बार चार-चार विकेट रन आउट से गंवा चुकी हैं. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1955 में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था. ऑस्ट्रेलिया ने 1969 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में चार बल्लेबाजों के विकेट रन आउट से गंवाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी.यह भी पढ़ें: India vs Australia: रवींद्र जडेजा बने हीरो से विलेन, दो भारतीय बल्लेबाजों को रन आउट कराया बता दें कि भारत ने जिन सात मैचों में एक पारी में तीन विकेट रन आउट से गंवाए हैं, उनमें से 4 मैच ड्रॉ रहे हैं. जबकि 2 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी थी. सिडनी टेस्ट मैच का रिजल्ट आना बाकी है.भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैचों में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब किसी टीम के तीन बल्लेबाज एक ही पारी में रन आउट हो गए. दोनों टीमों के बीच इस तरह का पहला वाक्या 1968 में हुआ था. तब ऑस्ट्रेलिया के तीन बल्लेबाज एक ही पारी में आउट हुए थे. दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच जीता भी था.