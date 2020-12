IND vs AUS: भारत ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, सीरीज बराबर

भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच (IND vs AUS Boxing Day Test) जीत लिया है. टीम इंडिया (Team India) ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया. भारतीय टीम ने यह मैच चौथे दिन ही जीत लिया. यह सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था. भारत ने इस जीत से सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में 7 जनवरी से खेला जाएगा.भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया. भारतीय टीम ने मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 195 रन पर समेटा. इसके बाद उसने 326 रन बनाकर 131 रन की बढ़त ले ली. ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 200 रन ही बना सकी. इस तरह भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिला. भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.मेलबर्न में भारत की जीत के हीरो कप्तान अजिंक्य रहाणे (112, 27*) रहे. उन्होंने पहली पारी में शानदार शतक लगाया. फिर दूसरी पारी में नाबाद 27 रन की नाबाद पारी खेली. रहाणे को इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.मैच के चौथे दिन यानी, मंगलवार का खेल जब शुरू हुआ तो भारतीय टीम जीत के करीब खड़ी थी. ऑस्ट्रेलिया मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 133 रन पर 6 विकेट गंवा चुका था. सोमवार को नाबाद रहने वाले कैमरून ग्रीन और पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की पारी आगे बढ़ाई. इन दोनों ने स्कोर 156 रन तक पहुंचाया. इस स्कोर पर कमिंस आउट (22) हुए. उन्हें जसप्रीत बुमराह ने आउट किया. इसके थोड़ी देर बाद कैमरून ग्रीन (45), नाथन लॉयन (3) और जोश हेजलवुड (10) भी आउट हो गए. मिचेल स्टार्क 14 रन बनाकर नाबाद रहे.डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सबसे अधिक 3 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए. उमेश यादव के नाम एक विकेट रहा. उमेश ने मैच में सिर्फ 3.3 ओवर गेंदबाजी की. इसके बाद वे चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए. दोनों पारियों को मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट झटके. रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने 5-5 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने 3 और उमेश यादव ने एक विकेट लिया.भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) का यह ओवरऑल 100वां टेस्ट मैच था. भारत ने इनमें से 29 मैच जीते हैं, जबकि 43 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के बीच एक मैच टाई और 27 मैच ड्रॉ रहे हैं.