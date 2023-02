VIDEO: विराट कोहली का बल्ला टेस्ट में हुआ खामोश! क्या 3 साल के सूखे को कर पाएंगे खत्म?

नई दिल्ली: टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus) के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहली इनिंग में 177 रन बोर्ड पर टांगे. फिर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पटरी से उतर गई, जब चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ने लगातर अपना विकेट खो दिए. विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए इस इनिंग में शतक जड़ अपने 3 साल के शतक के सूखे को खत्म करने का बढ़िया मौका था, लेकिन वह एक बार फिर फ्लॉप हुए. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने शतक लगाकर टीम को बढ़त दिला दी है.

पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली 12 रन ही बना सके. इस दौरान उन्होंने कुल 26 गेंदों का सामना किया. पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए. 53वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट टॉड मर्फी की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे. मर्फी के लिए विराट कोहली का विकेट चौथा विकेट था. जब एलेक्स कैरी ने कैच लिया, तो विराट को यह यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने अपना विकेट गवां दिया है. वह पवेलियन की ओर लौटते हुए खुश दिखाई नहीं दे रहे थे.

Murphy strikes on very first ball after Lunch.

Virat Kohli goes for 12(26).#INDvsAUS #ViratKohli #Murphy pic.twitter.com/0HybX8TBAa

— Cricket Fan (@Cr1cket_Fan) February 10, 2023