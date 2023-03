नई दिल्‍ली. मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान भारत की टीम ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. रोहित शर्मा की गैर-मौजूदगी में हार्दिक पंड्या के कंधों पर टीम की जिम्‍मेदारी है. टी20 फॉर्मेट में वो श्रीलंका और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टीम के नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी संभाल चुके हैं. ऐसे में यह पहला मौका है जब हार्दिक 50 ओवरों के क्रिकेट में टीम इंडिया का नेतृत्‍व कर रहे हैं. इस खास मौके पर पूर्व कप्‍तान विराट कोहली उनकी मदद करते हुए नजर आए.

दरअसल, मैच की शुरुआत हुई तो टॉस के लिए हार्दिक पंड्या औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आए लेकिन इससे पहले टीम मीटिंग के दौरान पूर्व कप्‍तान ने बड़ी जिम्‍मेदारी संभाली. विराट एक्‍शन में दिखे. उन्‍होंने टीम मीटिंग को लीड किया और मैच से पहले युवाओं में ऊर्जा भरी. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर टीम मीटिंग की एक पिक्‍चर वायरल हो रही है. इस फोटो में विराट टीम के सदस्‍यों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. वहीं, हार्दिक पंड्या साथ मौजूद हैं.

Virat Kohli talking to the team in the huddle time. pic.twitter.com/ZZVrIleGx8

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 17, 2023