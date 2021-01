IND vs AUS: वसीम जाफर ने ऋषभ पंत को बताया डेविड वॉर्नर को आउट करने का 'सीक्रेट', क्या कर पाएंगे डिकोड?

Rishabh pant should sing Butta Bomma when ash/jaddu bowl to warner and Warner will think that Someone from tiktok community calling him and he will start doing the stepsAndThen YOU'LL get Wicket of bigbull.— Ravi Desai 🇮🇳 (@its_DRP) January 5, 2021

@davidwarner31 This would be EPIC! 😂 — Abir Ghosh (@abirghosh07) January 6, 2021

Irritate warner by singing buttabomma where he comes front foot and becomes stump out — Tanav Reddy (@reddy_tanav) January 5, 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में 7 जनवरी से खेला जाएगा. इस मैच में डेविड वॉर्नर (David Warner) के ओपनिंग करने की उम्मीद है. वॉर्नर को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान ग्रोइन में चोट लगी थी. उनका सात से 11 जनवरी तक होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वॉर्नर ने कहा कि मैं मैदान पर उतरने और खेलने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि मैं शत प्रतिशत फिट नहीं हूं तो भी अगर चयनकर्ता हरी झंडी देते हैं तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा.यदि डेविड वॉर्नर सिडनी टेस्ट में भारत के खिलाफ खेलने उतरते हैं तो उन्हें आउट करने का एक आसान, लेकिन सीक्रेट तरीका पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने बताया है. आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर पिछले काफी वक्त से अपने मजेदार पोस्ट और मीम्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वह क्रिकेट से जुड़े तकरीबन हर मुद्दे और ताजा अपडेट पर मजेदार ढंग से अपनी राय रखते हैं.अब सिडनी टेस्ट से पहले उन्होंने भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को एक सीक्रेट मैसेज दिया है. इस सीक्रेट मैसेज में जाफर ने ऋषभ को बताया है कि डेविड वॉर्नर को कैसे आउट किया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और ऋषभ पंत से इसे डिकोड करने को कहा है. वसीम जाफर के इस सीक्रेट मैसेज को ऋषभ पंत डिकोड कर पाते हैं या नहीं, लेकिन फैन्स ने इस पर अपना दिमाग चलाना जरूर शुरू कर दिया है.वसीम जाफर के इस सीक्रेट मैसेज पर फैन्स ने भी मजेदार रिएक्शन दिए हैं.बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दो टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है. पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया था और दूसरा मेलबर्न में. एडिलेड टेस्ट मैच डे-नाइट टेस्ट मैच था, जिसे पिंक बॉल से खेला गया. एडिलेड टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. मेलबर्न टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी.