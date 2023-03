नई दिल्‍ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से होगी. इस सीरीज के जरिए ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्‍लेन मैक्‍सवेल इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. चोट की वजह से मैक्‍सवेल लंबे समय से टीम से बाहर थे. भारत के खिलाफ मैक्‍सवेल के आंकड़े साबित करते हैं कि वह वनडे सीरीज में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

किसी भी वक्‍त मैच को पलट देने की कूवत रखने वाले ग्‍लैन मैक्‍सवेल ने भारत के खिलाफ 28 वनडे मैचों में 913 रन बनाए हैं. खास बात है मैक्‍सवेल का स्ट्राइक रेट, जो टीम इंडिया के खिलाफ 138 का है. मिडिल ऑर्डर का यह बैटर पावर हिटिंग में यकीन रखता है. मैक्‍सवेल की क्रिकेट बुक में एक से बढ़कर एक शॉट मौजूद हैं. फ‍िर चाहे स्वीप हो रिवर्स स्वीप या स्कूप्स. मैक्‍सवेल स्विच हिट के भी मास्‍टर हैं. मौजूदा वक्‍त में उनसे बेहतर यह शॉट शायद ही कोई बैटर खेल पाता हो. भारत के खिलाफ वनडे में ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने 44 छक्‍के जड़े हैं.

Jump into the net session with Australia allrounder Glenn Maxwell, who put on a microphone for his training hit out ahead of the India ODIs #INDvAUS @Gmaxi_32 pic.twitter.com/gPKotKhorO

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 15, 2023