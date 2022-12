VIDEO: विराट कोहली ने टपका दिया था कैच, ऋषभ पंत कूदे, ऐसे किया बल्लेबाज का काम तमाम

नई दिल्ली. केएल राहुल (KL Rahul) की अगुआई में टीम इंडिया पहला टेस्ट खेल रही है. टीम इंडिया ने दूसरी पारी (IND vs BAN 1st Test) 2 विकेट पर 258 रन बनाकर घोषित कर दी. शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ा. इस तरह से बांग्लादेश को 513 रन का विशाल लक्ष्य मिला. मेजबान टीम को ओपनर बल्लेबाज नजमुल हसन शांतो (Najmul Hossain Shanto) और जाकिर हसन (Zakir Hasan) ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 124 रन की बड़ी साझेदारी की. यह साझेदारी और आगे जाती, लेकिन ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के एक बेहतरीन कैच ने शांतो का काम तमाम कर दिया. इस तरह से टीम को पहली और महत्वपूर्ण सफलता मिली. भारत के पहली पारी के 404 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 150 रन ही बना सकी थी.

बांग्लादेश की पारी का 47वां ओवर तेज गेंदबाज उमेश यादव डाल रहे थे. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. नजमुल हसन शांतो गेंद खेलने गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पहली स्लिप में विराट कोहली के पास गई. लेकिन कोहली कैच नहीं पकड़ सके और गेंद उनके हाथ से लगकर पीछे की ओर गई. इस बीच विकेटकीपर ऋषभ पंत ने डाइव लगाते हुए गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया. शांतो पहली पारी में खाता तक नहीं खो सके थे. दूसरी पारी में उन्होंने 156 गेंद पर 67 रन बनाए. 7 चौका जड़ा.

