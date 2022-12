VIDEO: उमरान मलिक की 150+ किमी वाली गेंद, डर गए बांग्लादेशी! एक हुआ बोल्ड तो दूसरा...

नई दिल्ली. उमरान मलिक (Umran Malik) ने एक बार फिर अपनी तेज गेंदबाजी से बैटर्स को दहशत में डाल दिया. भारत और बांग्लादेश के बीच (IND vs BAN) दूसरा वनडे मीरपुर में खेला जा रहा है. 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम 1-0 से आगे है. सीरीज में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना जरूरी है. बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. समाचार लिखे जाने तक टीम ने 22 ओवर में 6 विकेट पर 86 रन बना लिए थे. अब तक मोहम्मद सिराज ने 2, उमरान ने एक और ऑफ स्पिनर वाॅशिंगटन सुंदर को 3 विकेट मिला है.

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी का मौका मिला. उन्होंने ओवर की तीसरी बॉल शाॅर्ट डाली. इसकी गति लगभग 150 किमी प्रति घंटा थी. शाकिब अल हसन इससे बचने के लिए झुके, लेकिन गेंद उनके हेलमेट पर लग गई. इसके बाद केएल राहुल उनके नजदीक पहुंचे और उनसे बातचीत की. इसके बाद मेडिकल टीम की जांच के बाद शाकिब ने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की.

दूसरे ओवर में विकेट उड़ाया

23 साल के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नजमुल हसन शांतो को बोल्ड कर दिया. विकेट ने कई बार गुलाटी लगाई. इस गेंद की गति 151 किमी प्रति घंटा थी और बैटर इसे नहीं समझ सका. पिछले दिनों न्यूजीलैंड सीरीज से उमरान ने वनडे डेब्यू किया था. यह उनका ओवरऑल चौथा ही वनडे है. वे इस मैच से पहले तक 3 वनडे में 3 विकेट लिए हैं. 66 रन देकर 2 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है.

