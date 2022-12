IND vs BAN 2nd Test: दूसरे टेस्ट के लिए विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस, नेट्स में जमकर बहाया पसीना

नई दिल्ली: भारतीय टीम बांग्लादेश दौरे पर है. टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. केएल राहुल की अगुआई में भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 324 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया. बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन (Zakir Hasan) ने उस इनिंग में बेहतरीन शतक जड़ा था. दोनों टीमों के खिलाड़ी अब दूसरे टेस्ट मैच का रुख करेंगे. टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करते नजर आए.

भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के बाद भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली नेट्स में अगले मैच को लेकर तैयारी कर रहे हैं. नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए उनका एक पोस्टसोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दूसरा टेस्ट 22 दिसंबर से खेला जाएगा.

Virat Kohli and KS Bharat headed straight to nets after the Bangladesh match to prepare for the final Test. pic.twitter.com/MplXBVcWfO

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2022