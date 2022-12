Virat Kohli Dance : चटगांव वनडे में ईशान किशन (Ishan Kishan) का जादू देखने को मिला. बाएं हाथ के इस ओपनिंग बैटर ने मैच में दोहरा शतक जड़ा. इसके साथ ही वो वनडे में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के इस विशेष क्‍लब का हिस्‍सा बन गए हैं. मौका बड़ा है ऐसे में जश्‍न तो बनता ही है. पूर्व भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने इस मौके पर अपने ही अंदाज में मैदान पर भांगड़ा डांस शुरू कर दिया. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

अर्धशतक तक धीमी गति से बनाए रन

भारत ने महज 15 रन पर ही शिखर धवन का विकेट गंवा दिया था. धवन आठ गेंदों पर तीन रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद विराट कोहली मैदान पर ईशान किशन का साथ निभाने के लिए आए. किशन शुरुआत में बेहद धीमी गति से रन बना रहे थे. उन्‍होंने 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्‍होंने रनों की रफ्तार बढ़ाई. 24वें ओवर की पहली गेंद पर अफीफ हुसैन के खिलाफ चौके के साथ किशन ने अपना शतक पूरा किया. 85 गेंदों पर शतक लगाने वाले किशन ने इसके बाद अगली 41 गेंदों पर चौकों-छक्‍कों की बरसात करते हुए 126 गेंदों पर अपना दोहरा शतक जड़ा.

Wat a player #ishankishan

200 it’s is

Don’t miss #ViratKohli DANCE

Waiting for ur 100 now.

Let’s do this #ViratKohli #INDvsBAN pic.twitter.com/MAciFallQj

— Vishal Kotian (@Vishalkkotian) December 10, 2022