VIDEO: काेहली ने मैच में की चीटिंग! फेक फील्डिंग के 5 रन मिलते तो बांग्लादेश को मिल जाती जीत

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) की बात करें, तो वे अब तक 4 में से 3 मैच में अर्धशतक जड़ चुके हैं. बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ (IND vs BAN) भी उन्होंने 44 गेंद पर नाबाद 64 रन बनाए. इस कारण टीम यह मैच डकवर्थ लुईस नियम से 5 रन से जीतने में सफल रही. मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 184 रन बनाए थे. बारिश के कारण बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. लिटन दास ने 27 गेंद पर 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप-2 के प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. उसका सेमीफाइनल में भी पहुंचना लगभग पक्का हो गया है.

मैच के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी नुरुल हसन ने फेक फील्डिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अंपायर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. ऐसे में हमें 5 रन मिल सकते थे. इसके अलावा मैदान गीला होने के बाद भी अंपायर ने मैच कराया. हालांकि मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा कि अंपायर के निर्णय आपको मानने ही पड़ते हैं. वे बारिश के कारण दोबारा मैच शुरू होने से पहले अंपायर्स से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे.

So this is what Bangladesh’s player, Nurul Hassan was talking about in the presser that umpires didn’t listen on fake fielding by Kohli. According to ICC rules, there should have been 5 penalty runs here. Bangladesh lost by 5 runs in the end. pic.twitter.com/3GdnuluQuH

— Hassan Cheema (@Gotoxytop1) November 2, 2022