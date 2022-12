VIDEO: मोमिनुल हक ने पुजारा का लपका शानदार कैच, देखकर आंखे रह जाएंगी दंग

नई दिल्ली: पहले टेस्ट मैच में 188 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम गुरूवार (22 दिसंबर) से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है. भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच शेर ए बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने पहले टेस्ट में बेहतरीन शतक जड़ा था. हालांकि, वह दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में कमाल नहीं कर सके. वह तैजुल इस्लाम (Taijul Islam) की गेंद पर मोमिनुल हक (Mominul Haque) को कैच दे बैठे. मोमिन का यह कैच देखने लायक था.

बांग्लादेश की ओर से 31वां ओवर तैजुल इस्लाम करने आए. तैजुल की चौथी गेंद पर पुजारा ने गेंद को मोमिनुल हक के हाथों में थमा दिया. मोमिनुल ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Fingers underneath the ball n Pujara need to walk back

In walks Pant pic.twitter.com/9Jkr3YiyZj

— Cricket Videos (@kirket_video) December 23, 2022