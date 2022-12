VIDEO: राहुल द्रविड़ बने लेफ्ट हैंडर, वाशिंगटन सुंदर को मैच से पहले दिए खास टिप्स

नई दिल्ली. भारत रविवार (10 दिसंबर) को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच में सांत्वना जीत की तलाश करेगा.’मेन इन ब्लू’ बुधवार को दूसरा वनडे पांच रन से हार गया, जिसने बांग्लादेश में लगातार दूसरी वनडे सीरीज हार का भी खाका तैयार किया. टीम को कई खिलाड़ियों की चोटों से और भी नुकसान हुआ, जिसने बीसीसीआई को लेग स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने के लिए मजबूर किया. इस बीच टीम ने शनिवार को होने वाले अंतिम मैच पहले चटगांव में एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया.

इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ से कुछ टिप्स लेते हुए नजर आए. तमिलनाडु के क्रिकेटर ने हाल ही में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने अपनी पिछली 4 पारियों में 118 रन बनाए हैं, जिसमें उनका पहला वनडे अर्धशतक भी शामिल है. बीसीसीआई ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकांउट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल द्रविड़ को बैकफुट ड्राइव में सुंदर की मदद करते देखा जा सकता है.

मुख्य कोच ने यह भी दिखाया कि कैसे ऑलराउंडर आगे झुक सकता है और स्ट्रेटनर भी खेल सकता है. द्रविड़ ने नेट्स के दौरान हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर को समझाने के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी की. द्रविड़ से टिप्स लेने के बाद सुंदर ने फिर फ्रंट फुट पर एक सुंदर स्ट्रेट ड्राइव भी खेला.

इस वीडियो को शेयर करते हुए बीसीसीआई ने कैप्शन दिया, ”सर्वश्रेष्ठ में से एक से सीखना! वाशिंगटन सुंदर, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ से बल्लेबाजी के कुछ टिप्स प्राप्त करते हुए.” इस वीडियो को फैन्स भी काफी पसंद कर रहे हैं और हेड कोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Learning from one of the best! 👌 👌@Sundarwashi5 gets some batting tips from Head Coach Rahul Dravid 👍 👍#TeamIndia | #BANvIND pic.twitter.com/YgvZRNKyfr

— BCCI (@BCCI) December 9, 2022