नई दिल्‍ली: चटगांव वनडे में जहां एक ओर ईशान किशन के दोहरे शतक ने महफिल लूट ली, इसके बावजूद भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली के शतक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. ऐसा होना लाजमी भी था क्‍योंकि तीन साल के लंबे इंतजार के बाद विराट ने 50 ओवरों के फॉर्मेट में शतक जड़ा है. विराट के इस माइलस्‍टोन पर पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा का रिएक्‍शन तो बनता ही था. शादी की पांचवीं सालगिरा के अगले दिन विराट ने पत्‍नी को शतक के माध्‍यम से परफेक्‍ट गिफ्ट दिया.

एक छोर पर डटे रहे विराट

शिखर धवन के सस्‍ते में आउट होने के बाद विराट पांचवें ही ओवर में बल्‍लेबाजी के लिए आ गए थे. उस वक्‍त भारत का स्‍कोर 15/1 था. बीते दो मैचों में हार के बाद भारतीय टीम काफी दबाव में थी. ऐसे में विराट ने एक छोर पर डटकर बैटिंग की. दूसरे छोर पर ईशान खुलकर चौके-छक्‍के लगाते हुए नजर आए. ईशान ने मैच के बाद अपने बयान में भी डबल सेंचुरी में विराट की भूमिका का जिक्र किया. किशन का कहना है कि विराट कोहली ने उनका फुल स्‍पोर्ट किया जिसके चलते वो खुलकर बल्‍लेबाजी कर पाए.

बाएं हाथ के सलामी बल्‍लेबाज के आउट होने के बाद विराट कोहली ने रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. उन्‍होंने तेजी से रन बनाते हुए अपना शतक पूरा किया. पूर्व कप्‍तान ने मैच में 91 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली. 124 की स्‍ट्राइरेट से खेलते हुए विराट ने 11 चौके और दो छक्‍के लगाए.

It’s wedding Anniversary of Virat Kohli and Anushka Sharma tomorrow. Kohli gave a perfect present for her.

Happy 5 years of Togetherness to you guys. #ViratKohli #INDvsBAN pic.twitter.com/zt8gvgwm2l

