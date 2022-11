VIDEO: राहुल की बल्लेबाजी सुधारने के लिए कोहली खुद उतरे पिच पर, खास टिप्स देते आए नजर

नई दिल्ली. केएल राहुल (KL Rahul) टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुछ खास छाप नहीं छोड़ सके हैं. वे 3 मैच में बुरी तरह फेल रहे हैं. टूर्नामेंट में (T20 World Cup) हालांकि टीम इंडिया का प्रदर्शन ठीक रहा है. उसने अब तक खेले 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं. भारत एक महत्वपूर्ण मुकाबले में कल बांग्लादेश के खिलाफ (IND vs BAN) उतरेगा. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम को यह मैच जीतना ही होगा. ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले विराट कोहली ने तैयारी का जिम्मा खुद संभाला. मैच से एक दिन पहले वे राहुल को टिप्स देते नजर आए. कोहली ने अब तक 2 अर्धशतक के सहारे 150 से अधिक रन बनाए हैं.

केएल राहुल अब तक एक भी पारी में 10 रन तक नहीं पहुंच सके हैं. वीडियो में दिख रहा है कि बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर राहुल को गेंद डालने जाते हैं, लेकिन इस बीच वे रूक जाते हैं. वे राहुल के पास जाकर कुछ कहते हैं. वहीं विराट कोहली पिच पर आते हुए उन्हें शॉट खेलने के टिप्स देते दिखे. इस दौरान वे उन्हें पुल शाॅट खेलने को लेकर कुछ बता रहे हैं. कोच राहुल द्रविड़ भी पीछे खड़े होकर यह सब देख रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि राहुल भले ही अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन वे यह मुकाबला खेलेंगे.

Virat Kohli advising KL Rahul on his feet and batting stance.

