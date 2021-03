IND vs END First T20I Highlights: टीम इंडिया हारी; विराट कोहली फ्लॉप, याद आए रोहित शर्मा

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) पहले टी20 मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इंग्लैंड ने इस मैच में टीम इंडिया (Team India) को 8 विकेट से हरा दिया. मेहमान टीम ने इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम इस मैच में बुरी तरह नाकाम रही. बल्लेबाजों ने 124 रन पर समर्पण कर दिया. गेंदबाज सिर्फ 2 विकेट ले सके. नतीजा भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) 8 विकेट से हार गई. भारत-इंग्लैंड के इस मैच को 10 प्वाइंट में ऐसे समझिए.1. भारत और इंग्लैंड (IND vs END First T20I) के बीच पहला टी20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मोर्गन ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया.2. भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन ही बना सकी. कप्तान विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर खाता नहीं खोल सके. कोहली अपने करियर में बतौर कप्तान 14वीं बार 0 पर आउट हुए हैं. ओपनर केएल राहुल 1 और शिखर धवन 4 रन बनाकर आउट हुए.3. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने 48 गेंद पर 67 रन की पारी खेलकर भारत को सम्मानजक स्कोर दिलाया. ऋषभ पंत ने 21 और हार्दिक पांड्या ने 19 रन बनाए. अक्षर पटेल 7 और वॉशिंगटन सुंदर 3 रन बनाकर नाबाद रहे.4. जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) मैच के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. उन्होंने इंग्लैंड की ओर से 3 विकेट झटके. वे ही मैन ऑफ द मैच चुने गए. आदिल राशिद, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन और बेन स्टोक्स ने एक-एक विकेट झटके.5. इंग्लैंड ने भारत के 124 रन के जवाब में 16वें ओवर में ही 2 विकेट पर 130 रन बनाकर मैच जीत लिया. उसने जब लक्ष्य हासिल किया तब उसकी पारी में 27 गेंद फेंकी जानी शेष थीं.6. इंग्लैंड की ओर से ओपनर जेसन रॉय (Jason Roy) ने सबसे अधिक 49 रन बनाए. यह वही जेसन रॉय हैं, जिन पर आईपीएल की किसी भी टीम ने दांव नहीं लगाया है. रॉय ने 32 गेंद की अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के जमाए.7. इंग्लैंड के दूसरे ओपनर जॉस बटलर ने भी 28 रन की खूबसूरत पारी खेली. जॉनी बेयरस्टो 26 और डेविड मलान 24 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत की ओर से सिर्फ युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर ही विकेट ले सके.8. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक विकेट लेकर भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे. वे टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की ओर से सबसे अधिक 60 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मैच से पहले चहल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (59) के साथ बराबरी पर थे.9. यह भारत और इंग्लैंड के बीच 15वां टी20 मैच था. दोनों टीमें इस मैच से पहले 7-7 जीत के साथ बराबरी पर थीं. इंग्लैंड ने मोटेरा में मैच जीतकर यह आंकड़ा 8-7 से अपने पक्ष में कर लिया है.10. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच (IND vs END Second T20I) अब रविवार को खेला जाएगा. कप्तान विराट कोहली ने अगर पूर्व क्रिकेटरों की राय और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को तवज्जो दी तो दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है. हालांकि, विराट ऐसा कम ही करते हैं.