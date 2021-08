IND vs ENG: शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी ने बताया क्यों कोहली ने बेयरस्टो के खिलाफ लिया था रिव्यू

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) ने मेजबान इंग्लैंड को नॉटिंघम टेस्ट के पहले दिन (IND vs ENG Nottingham Test) 183 रन पर ऑलआउट कर दिया था. भारत के लिए मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने तीन और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने दो विकेट लिए. इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) मोहम्मद शमी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे. हालांकि, इसके लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली को डीआरएस लेना पड़ा था. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद शमी और शार्दुल ने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में इस विकेट से जुड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई.

इंग्लैंड की पहली पारी के 51वें ओवर में शमी की एक गेंद बेयरस्टो के पैड पर सीधा टकराई. वो बिल्कुल विकेट के सामने थे. शमी और भारतीय फील्डर्स ने अपील की. लेकिन अंपायर ने बेयरस्टो को नॉट आउट करार दिया. इसके बाद कप्तान विराट ने साथी खिलाड़ियों और शमी से डीआरएस लेने के बारे में पूछा. ज्यादातर खिलाड़ियों की यही राय थी कि बेयरस्टो नॉटआउट हैं. हालांकि, लॉन्ग ऑन पर खड़े शार्दुल और खुद शमी को इस बात का पक्का यकीन था कि गेंद सीधे स्टम्प्स पर जाकर टकराती.

ऐसे में दोनों ने कोहली को रिव्यू लेने के लिए मनाया और तय समय खत्म होने से 2 सेकेंड पहले कोहली ने रिव्यू ले लिया.

हमारे कहने पर कप्तान कोहली ने रिव्यू लिया था: शार्दुल

शार्दुल ने बीसीसीआई के वीडियो में यह पूरा किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि जब हमने बेयरस्टो के लिए रिव्यू लिया था. तब शमी ने कप्तान कोहली को कहा था कि गेंद सीधे विकेट स्टम्प पर जाकर टकराएगी. लेकिन बाकी खिलाड़ी उनके साथ नहीं थे. मैं मिड ऑन पर खड़ा था और मुझे भी यकीन था कि गेंद बल्ले से न लगकर पैड से दो बार टकराई है. जबकि बाकी सभी विराट को रिव्यू नहीं लेने के लिए कह रहे थे, वह चाहते थे कि कम से कम दो लोग कहें कि यह आउट है. तो मैंने और शमी ने उनसे कहा कि यह आउट है. फिर कप्तान ने रिव्यू लिया और बेयरस्टो को आउट करार दिया गया. इस विकेट के बाद ही इंग्लैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और 183 रन पर ऑलआउट हो गई.

What happens when two pacers – @MdShami11 & @imShard – recap their day out at Trent Bridge?

Here’s a sneak peek into an interesting on-field tale from #TeamIndia‘s Day 1 bowling heroics – by @RajalArora

Full interview #ENGvIND https://t.co/1TjDMEg1AP pic.twitter.com/KZFOoT9z4B

— BCCI (@BCCI) August 5, 2021