Video: युजवेंद्र चहल की गेंद पर स्वीप शॉट की कोशिश और बोल्ड हो गए जॉनी बेयरस्टो

नई दिल्ली. भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे (ENG vs IND 2nd ODI) में कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने इंग्लैंड के 3 दिग्गज बल्लेबाजों जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स के विकेट झटके. इससे मेजबानों की आधी टीम 102 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गई. चहल ने जॉनी बेयरस्टो को जिस तरह शिकार बनाया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. रोहित ने चहल को पारी के 13वें ओवर के लिए गेंद थमाई. इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेयरस्टो ने चौका लगाया. फिर अपने अगले (पारी के 15वें) ओवर में चहल ने चौथी गेंद पर बेयरस्टो को बोल्ड कर दिया.

A CRUCIAL WICKET FOR INDIA!

Bairstow misses the ball and is clean-bowled ❌ pic.twitter.com/AasL496qfY

