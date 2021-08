IND vs ENG: भारत की जर्सी पहन ग्राउंड में उतरा अंग्रेज फैन, सिक्युरिटी गार्ड हैरान, सिराज लोट पोट

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lords) में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक मजेदार नजारा देखने को मिला. लॉर्ड्स टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच है. मैच के तीसरे दिन शनिवार को लंच के बाद मैदान में एक शख्स घुस आया, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई थी. इस शख्स से जब सिक्योरिटी ने बाहर जाने को कहा था तो ऐसा लग रहा था कि वह खुद को भारतीय टीम का सदस्य बता रहा है. इसके बाद इस अंदाज शख्स को सिक्योरिटी ने बाहर निकाला.

दरअसल, यह इंग्लिश दर्शक भारतीय टीम की जर्सी पहन कर अचानक ही मैदान पर आ गया. जर्सी पर उसका नाम जारवो लिखा हुआ था. यह काफी मजेदार नजारा था. सिक्योरिटी, दर्शक, कमेंटेटेर और खिलाड़ी सभी इस शख्स को देखकर हैरान थे. जब इस शख्स को बाहर निकाला जा रहा था, तब भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और रविंद्र जडेजा (Ravindra) बुरी तरह से हंसते हुए नजर आए.

यह घटना 74वें ओवर में हुई. एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैदान से बाहर जाने के लिए कहे जाने पर यह प्रशंसक सिक्योरिटी को ही समझाने लगा कि वह टीम का हिस्सा है. यह वीडियो काफी मजेदार है. सोशल मीडिया पर इस शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. कोई इसे भारतीय टीम का 12वां खिलाड़ी बता रहा है तो कोई टीम इंडिया का नया बॉलर.

New bowler from the Nursery End: Jarvo 69 😂

12 men for #TeamIndia – ‘Jarvo 69′ Almost convincing security he was there to play 😂#ENGvIND #INDvENG #INDvsENG pic.twitter.com/oOFVe1d3bJ

— Karamdeep #ENGvIND (@oyeekd) August 14, 2021